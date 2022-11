Může to znít jako otřepaná fráze, ale všichni byli vítězové. Osmička dvojic, které se dostaly do finále celorepublikové soutěže Trophée Mille ČR 2022 v Jihlavě, uvařila po dvou skvělých jídlech. Cen ale bylo jen šest.

Podle výsledných pokrmů to tak vůbec nevypadalo, v kuchyni se ale nepohybovali profesionální šéfkuchaři, byli to žáci středních škol. Všichni dokázali před davem přihlížejících návštěvníků Cityparku v improvizovaných kuchyních do svých receptů zařadit povinné suroviny, kterými byla husí prsa s kůží, medovina, kozí žervé a zákvas z červené řepy a pak uvařit v časovém limitu šest porcí – pět pro porotu a jeden výstavní. A měli jen jeden pokus. Dvě hodiny na slané jídlo, o dvacet minut více na sladké. Nebyl snad ani čas na to být nervózní.

Finále gastro soutěže Trophée Mille: Jihlavští jsou v euforii, pojedou do Remeše

I když všichni časový limit stihli, o výsledcích dle samotných aktérů rozhodovaly sebemenší chybky. A ty udělali všichni, prý i vítězové. Na pohled však vypadala všechna jídla dokonale a jestli tak i chutnala, nedovedu si představit, co se může dít na světovém finále ve francouzské Remeši. Prý je uspět tam ještě těžší a je to pochopitelné, jsou tam ti nejlepší ze všech národních kol. Vítězové z Jihlavy se ale nejen těší na novou zkušenost a zážitky, jsou také zdravě sebevědomí. Já jim budu držet palce. Příští rok v březnu na soutěží i dále, aby našli uplatnění v prestižní restauraci. Zaslouží si to, stejně jako čtrnáctka dalších finalistů.