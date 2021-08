Ceny ojetých aut rekordně vzrostly. Od začátku letošního dubna prý v průměru o dvacet procent. A mnozí si myslí, že porostou i nadále. Auto, které před rokem stálo dvě stě čtyřicet tisíc korun je nyní o osmdesát tisíc dražší. Majitelé autobazarů nejen na Vysočině si mnou ruce, kšefty se hýbou.

Žijeme v uspěchané době a auto potřebují v každé rodině. Často ne jedno, ale hned dvě nebo i více. Lidé teď peníze mají, a tak si kvůli koupi „nového“ ojetého auta klidně sáhnou hlouběji do peněženky. Ale jak dlouho to ještě půjde?

Pomalu se začínají zdražovat i další věci. Některé jsou pro život důležitější, u jiných naopak zjistíme, že se bez nich můžeme klidně obejít. Dát za ojetinu přehnanou sumu taky asi nemusíme. Takže cenový strop určitě přijde. Kdy to bude, to můžeme ovlivnit pouze my sami.