Máme tu zas, ten letní čas. Zas potmě do roboty! Je to už řada let co v Chotěboři na Havlíčkobrodsku obyvatelé podepsali petici proti střídání zimního a letního času. Přidali se k aktivitám Stanislava Pecky ze Sobětuch, který proti časovému nesmyslu protestoval celý život. Tvrdil, že střídání letního a zimního času škodí. Má vliv na zdraví člověka a mate hospodářská zvířata. Střídání letního a zimního času mělo zelenou už před rokem 1989, kdy vše patřilo státu. Tehdy pracovní doba začínala a končila ve stejnou dobu, takže změny času přišly údajně z důvodu úspor energií. Jenže ty údajné úspory tehdy nikdo věrohodně nedoložil. A nedokáže to ani dneska.