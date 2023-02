Jenže tak jednoduché to není. Řada lidí chápe město a městský úřad jako jedno a totéž. Ve skutečnosti jsou to dva rozdílné orgány, byť sídlící ve stejných budovách. Takže lidé z okolí Znojemské ulice si teď sice myslí svoje o starostovi a spol., nicméně jejich hněv by měl směřovat spíše k úředníkům. Ti totiž vydávají povolení ke stavbě, navrhují objízdné trasy – a jako první mají informovat, kdy stavba začne a jaký bude její harmonogram. Úředník odpovědný za zdejší uzavírky musel vědět už delší dobu, že se bude něco dít. Jen zajistit tak obrovské množství dočasných dopravních značek si jistě vyžádalo týdny. Dotyčný byrokrat však na těchto informacích seděl jako žába na prameni. Teprve těsně před zahájením stavby informoval coby zástupce městského úřadu město – které už ale nemělo čas upozornit s dostatečným předstihem veřejnost.