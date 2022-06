Což o to vlak je to pěkný – ale čtyřicet let starý. A to ještě ne nejstarší, protože první TGV se začal testovat v roce 1972. Už tehdy, byť s parní turbínou, jezdil přes tři sta kilometrů v hodině.

Poprask na nástupišti: v Havlíčkově Brodě zastavil legendární TGV. Podívejte se

Čtyřicet let starý „Francouz“ jasně dokládá, jak zoufale zaostalá je naše železnice. Naprostá většina tratí u nás vznikla ještě za Rakouska-Uherska. V té době byla železnice nejmodernějším prostředkem a naši předci si uvědomovali její potenciál – proto ji zaváděli téměř do každého údolí v Českých zemích a proto byly České země nejrozvinutější částí monarchie. Od té doby máme nejhustší železniční síť na světě. Leč to naše o něco mladší předky ukolébalo – a technologické i ekonomické zaostávání za socialismu bylo v tomto ohledu příslovečným hřebíčkem do rakve. Doslova a do písmene nám ujel vlak.

Vysokorychlostní trať je nutností – už proto, aby se naše hromadná doprava dostala alespoň na úroveň, na níž byly západní země před čtyřiceti lety. TGV, který si budeme moci prohlédnout i v Jihlavě, nám tuto zaostalost ukazuje v plném světle.