Jihlava provozuje i trolejbusy, které využívají elektřinu. Zde je situace tedy o to palčivější. Do cenotvorby také hovoří reliéf města, o čemž by pro změnu mohla vyprávět Třebíč, a samozřejmě i velikost obsluhované lokality.

Pelhřimovský nápad jezdit zadarmo není nový, najdeme ho v řadě míst vyspělého světa. Zcela zdarma jezdí autobusy po celém Lucembursku, využívají ho obyvatelé měst Evropy i Ameriky. Existuje už i u nás. Cílem je přesvědčit obyvatele, aby přesedli z aut do autobusů, čímž by se ulevilo dopravě v centru. Nejedná se tedy o nějaké populistické či socialistické výstřelky.

V Pelhřimově budou autobusy jezdit zdarma do 30. června. Pak se uvidí, zda se myšlenka osvědčila. Nutné ale je, aby autobusy jezdily opravdu často a navazovaly na sebe. Pokud se to podaří, byl by to krok správným směrem. Rozhodně lepší než módní zavádění sdílených kol a koloběžek. Ty sice mají také ulehčit dopravě ve městech, ale vždy je bude využívat mnohem méně lidí než hromadnou dopravu. Jen těžko si na nich lze představit maminku s malými dětmi, seniory nebo lidi s nákupními taškami.