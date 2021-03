Pokud se vám podařilo dosáhnout pokročilé úrovně a míříte výše, v tomto stadiu je nejtěžší udělat zásadní pokrok dopředu. Všude se totiž v základních věcech domluvíte a tak motivace má tendenci slábnout. A jak motivaci znovu nakopnout?

Foto: Shutterstock

Místo článku v češtině na témata, která vás zajímají, si čtěte jejich anglické verze. Sledujte sebevzdělávací programy v angličtině. Místo českých zpráv si pusťte anglické. Hledejte informace, které potřebujete, v anglických verzích webů, pokud to jde. Obklopte se nenásilně angličtinou tak, jako byste byli v cizině. A o všem, co se takto dozvíte, mluvte se svým lektorem a nebo se skupinkou lidí, kteří vás mohou i opravit. Pořád vás to může stát jen chvilku denně.