Nejlépe placeným českým sportovcem zůstal basketbalista Tomáš Satoranský. Podle specializovaného časopisu Forbes, který sportovcům sečetl za období od loňského července do letošního června hrubý plat v klubu, vyhrané prize money a peníze od sponzorů, si jediný Čech v NBA vydělal 218 milionů korun. Na dalších místech žebříčku jsou hokejisté David Krejčí a Jakub Voráček, následují fotbaloví reprezentanti Patrik Schick a Tomáš Souček.

Satoranský se do čela finančního pořadí dostal poprvé loni díky tříleté smlouvě na 30 milionů dolarů, kterou v roce 2019 podepsal při přestupu z Washingtonu do Chicaga. Roční kontrakt na deset milionů dolarů si nyní český olympionik přenesl i do New Orleans, kam ho Bulls v minulém týdnu vyměnili.

Před rokem Satoranský kraloval žebříčku o 19 milionů korun před Voráčkem, tentokrát se jeho odstup od druhého Krejčího zvedl na téměř 68 milionů. Rovněž Krejčí i třetí Voráček po sezoně změnili klub - Krejčí bude po odchodu z NHL hrát v české extralize za Olomouc, Voráček se vrátil do Columbusu.

Z žebříčku vypadly tenistky Petra Kvitová i loni osmá Karolína Plíšková, jedinou ženou v nejlepší pětadvacítce je vítězka Roland Garros Barbora Krejčíková. Pařížské triumfy ve dvouhře i čtyřhře jí vynesly bezmála 40 milionů korun. Wimbledonské finále, za které Plíšková v červenci získala přes 23 milionů korun, se už do žebříčku nepromítlo.

Nejlépe placení čeští sportovci 2020/2021 (v milionech korun): 1. Tomáš Satoranský (basketbal) 218, 2. David Krejčí 150,5, 3. Jakub Voráček (oba hokej) 135, 4. Patrik Schick 114, 5. Tomáš Souček (oba fotbal) 105, 6. Tomáš Hertl 103, 7. David Pastrňák (oba hokej) 101, 8. Matěj Vydra (fotbal) 83, 9. Ondřej Palát 74, 10. Dominik Kubalík (oba hokej) 74.