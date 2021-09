Nakoupit drůbež mohou zájemci také od místních chovatelských spolků. Jako je například Český svaz chovatelů Havlíčkův Brod. Podle předsedy Jana Boumy zájem o slepice a kuřata rostemezi lidmi pokaždé, když zdraží vejce. „Zájem je hlavně o čistokrevné slípky. Ale je málo chovatelů schopných o takovou drůbež pečovat.. V roce 2027 skončí klecový chov ve velkém. Malochovatelům to dává šance pustit se aktivně do chovů i s nějakou dotací," konstatoval předseda spolku Jan Bouma.

Podle Pospíšila stoupá zájem o chov drůbeže mezi střední generací a dětmi. „Už to nejsou důchodci, kteří chovají desítky kusů. Mladí si koupí tak pět slepic. Vyberou si je podle barvy, vyberou si k nim i kurník. Všechno on-line. Vše jim dodáme. Chtějí se o slepice starat, mít je jako mazlíčky, žít zdravě a mít občas vejce k snídani,“ poznamenal Pospíšil.

„Zájem stoupl o desítky procent v souvislosti s covidem. Prarodiče přivedou vnoučata podívat se k nám do líhně, a hned si několik kuřat odvezou. My jsme ale spíš velkokapacitní líheň, která dodává drůbež dalším prodejcům, kteří je odchovají a prodají v místě bydliště. I tam zájem roste,“ vysvětlil ředitel Pavel Dobrovolný.

Prodejci jsou schopni dovézt drůbež do kterékoliv obce v republice. Vyšší zájem o nákup drůbeže sleduje v poslední době i velkokapacitní líheň Studenec u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku.

Drůbež nakupuje například Eva Horáková z Pikárce. „Plánuji obměnit deset slípek, jenže pipky co jsem si před dvěma lety koupila, nesou pořád jako divé. Krásná velká vejce,“ pochvalovala si.

Zvýšenou poptávku potvrzuje například prodejce chovných kuřic Jaroslav Novák z Drůbeže Vysočina. „Zájem o naše kuřice v posledních letech stoupá, nejvyšší je tak poslední dva roky. Letos jsme prodali tak 27 tisíc kusů, před dvěma lety to bylo sotva kolem dvaceti tisíc,“ upřesnil prodejce.

Dejte mi pár kuřat do tašky. Tak deset, dvacet. Podobnou větu slýchají prodejci drůbeže stále častěji. Počet lidí, kteří se rozhodli chovat domácí drůbež na vejce a na maso, ale i jako mazlíčky v poslední době roste. Nakoupit drůbež je dnes možné i on-line.

