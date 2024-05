„Martin to v sobě měl, bylo vidět, že míří vysoko, ale že to dotáhne až k mistru světa, to se nedalo odhadnout či předpokládat,“ prozradil v rozhovoru pro Deník Sobotka.

Martine, kde jste sledoval finálový zápas se Švýcarskem?

S partou dobrých kamarádů, já je vyjmenuji (smích), pánové Gonda, Málek, Drejček a Machatka, ve žďárském baru Max. Velká televize, super atmosféra, co více si přát.

Ta atmosféra zřejmě musela neustále gradovat?

Přesně tak. Už během zápasu byla úžasná a po jeho konci čím dál lepší. Slavili jsme až do časných ranních hodin, domu jsem se dostal až za světla a upřímně se přiznám, že ani nevím, jak jsem se tam dostal. (smích)

Byl jste se na nějaký zápas podívat i přímo v pražské aréně?

Byli jsme s partou kamarádů na čtvrtfinálovém utkání s Američany. Myslím, že to každý viděl v televizi, úžasná atmosféra, bylo fajn to po letech opět zažít naživo.

Určitě nepřeháním, když řeknu, že jste, coby jeho dlouholetý mládežnický trenér, měl na celou kariéru Martina Nečase obrovský vliv. Napadlo by vás před lety, když hrál jako žáček za Žďár, že to jednou dotáhne do NHL a k titulu mistra světa?

Něco se předpokládat dalo, protože Marťas odmala ukazoval talent, k tomu velkou sportovní všestrannost, vůli i pokoru. Že bych si ale tenkrát řekl, že to dotáhne až k těmhle úspěchům, to asi ne, ale spíše kvůli tomu, že člověk se tak dopředu dívat neumí.

Ale velké předpoklady měl?

To stoprocentně. Postupem času to už nebylo o talentu, ale spíše o tvrdé práci a v tomto směru jsme Martina museli spíše brzdit, držet ho zpátky, protože on už byl schopný jít až za hranu. Ale sám si uvědomil, že je potřeba také umět odpočívat a nechat tělo zregenerovat.

Zastavme se ještě u úspěchu české reprezentace. Tipoval jste před šampionátem, že český nároďák má na zlato?

Před mistrovstvím by mě to vůbec nenapadlo, zvlášť po nevydařených hrách v Brně, kdy zavládly velké rozpaky. Ale jak šampionát začal, tak se postupem času zdálo, že by to nemuselo být špatné.

Bez diskuze nám hodně pomohl přílet posil z NHL…

To rozhodně, i když by ti kluci určitě raději dál hráli o Stanley cup. Ale tím, že vypadli, dostali novou motivaci a českému nároďáku to pomohlo až k té úžasné zlaté tečce.

Dokáže z tohoto úspěchu český hokej vytěžit, hlavně v mládežnických kategoriích, maximum?

Věřím, že ano. O hokej teď bude zase větší zájem mezi dětmi, určitě i my ve Žďáře z toho budeme chtít vytěžit co nejvíce. Počítám, že od září dorazí na zimní stadion spousta nových kluků. Podobně jako v roce 2010 s trojicí tehdejších žďárských mistrů světa Vampola, Rolinek a Koukal už plánujeme stejný kemp s Martinem Nečasem, ale i další akce.