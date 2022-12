Chorvatsko – Brazílie

Postupové šance: 30% – 70%

Modrič a spol. obhajují světové stříbro a od posledního Eura (červen 2021) prohráli jediný zápas, ale pokud nedojde k velkému překvapení, na katarském šampionátu by měli skončit. Kdyby se jim přece jen podařilo utkání dotáhnout až do prodloužení, jejich šance na průnik do semifinále by rapidně vzrostly, neboť v nastaveném čase jsou jako ryba ve vodě.

„Když se na to podíváme realisticky, tak Brazílie má nejlepší tým na šampionátu. Má tak skvělé hráče, až z toho jde strach. Čeká nás velký test,“ řekl chorvatský trenér Zlatko Dalič.

Kanárci, podle bookmakerů hlavní favorit na celkový triumf, jsou v současnosti jinde a měli by to potvrdit. Kádr nabitý hvězdami, radost ze hry, lehkost, kvalitní defenziva, div ne nadpozemská ofenziva, perfektně sladěný kádr – věkově i typologicky. Do karet jim hraje rovněž fakt, že se uzdravil lídr Neymar. Na druhou stranu je to kulaté, začíná se za stavu 0:0 a stát se může cokoliv.

Tip Deníku: Postup Brazílie po základní hrací době.

Nizozemsko – Argentina

Postupové šance: 40% – 60%

Svěřenci zkušeného stratéga Louise van Gaala naposledy prohráli před rokem a půl na Euru s českou reprezentací. Na letošním MS nehrají až tak na krásu, jako tomu u Tulipánů bylo v minulosti zvykem, ale o to více účelně. Soupeře nechávají hrát a pak z ničeho nic udeří. Jejich rychlá přečíslení dokážou být smrtící. I proti Argentincům se dá očekávat, že budou Oranjes méně na míči. Kvalitou kádru se jihoamerickému týmu rovnají, s tím rozdílem, že nemají Messiho.

Právě superstar posledních patnácti let je naprosto klíčovou postavou Scaloniho výběru. Rozhoduje zápasy, rozesílá geniální přihrávky, když je potřeba, zapojí se do presinku, jinak to za něj oběhají ostatní. Nebýt porážky v úvodním duelu mistrovství se Saúdskou Arábií, Argentinci by drželi neporazitelnost téměř tři a půl roku!

Bude zajímavé sledovat, jakou taktiku vymyslí nejstarší a nejmladší kouč Mundialu. Scalonimu je 44 let, van Gaalovi 71. „Soupeře umíme překvapit svým plánem. Před osmi lety jsme také byli lepší, Messi na míči moc nebyl,“ upozornil nizozemský lodivod.

Tip Deníku: Postup Argentiny po prodloužení.

Maroko – Portugalsko

Postupové šance: 35% – 65%

Favorit je jasný. Portugalci v osmifinále zametli se Švýcarskem a to i bez hvězdného kapitána Ronalda v základní sestavě. Jejich ofenzivní síla je obrovská, mohou se prosadit postupným útokem, z rychlého kontru, ale i ze standardní situace, což už několikrát na turnaji ukázali. Otázkou zůstává, jak si dokážou prosadit s precizní defenzivou Maročanů.

Nadšeně bojující africký celek přepisuje historii, na Mundialu zatím inkasoval pouze jednou, kdy si dal smolně vlastní branku. Na uzdě udržel špičkové světové týmy Chorvatsko, Belgii a Španělsko, což dokazuje, že se nejedná o náhodu.

Pokud se mančaft, který táhne kvarteto Bono (Sevilla), Hakimi (PSG), Mazraoui (Bayern) a Ziyech (Chelsea), chytne začátek zápasu, budou to mít Portugalci hodně těžké a klidně může dojít i na další prvotřídní senzaci.

Tip Deníku: Postup Portugalska po základní hrací době.

Anglie – Francie

Postupové šance: 45% – 55%

Staří známí rivalové. Opravdového favorita z této dvojice hledejte jen těžko. Vzhledem k tomu, že obě mužstva mají skvělou útočnou vozbu a dávají poměrně dost branek, mohlo by se jednat o nejpohlednější čtvrtfinále. Nebo to bude naopak takticky svázaná bitva.

Galského kohouta táhne dosavadní nejlepší šutér šampionátu Mbappé, jenž se do černého trefil už pětkrát. Výborně ho však doplňují Giroud, Dembélé a Griezmann, za kterými číhá skvěle hrající Rabiot. Defenziva týmu, ta už tak mimořádná není. Stačí si vzpomenout na první poločas osmifinále proti Polsku.

Albion těží ze skvělé mezihry středního forvarda Kanea, kolem něhož řádí dravé mládí (Foden, Saka, Bellingham). Obranná fáze je v jejich podání možná o chloupek lepší, ale ještě nenarazila na soupeře TOP kvality. To ovšem Francouzi také ne.

Tip Deníku: Postup Francie po penaltovém rozstřelu.

