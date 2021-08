Na možného aspiranta na jeden z cenných kovů v třípolohovém závodě malorážkařů ho pasovala média. Patrně ovlivněná dva roky starým titulem mistra Evropy.

Otec, který dal synovi nejen jméno, ale především ho naučil střelecké abecedě, je v cílech skromnější. „Buďme při zemi. Do dvacátého místa by to bylo dobré, kdyby klaplo finále, pak by to byla fantazie,“ vyjádřil se Petr Nymburský starší, který žije v Rytově na Pelhřimovsku a pracuje jako revírník.

Olympijskou premiéru syna si pochopitelně ujít nenechá. „Budeme s manželkou koukat na internet. Pokud Petr postoupí do finále, přesedneme k televizi,“ naplánoval.

Kvůli synovi před lety založil v nedalekých Černovicích střelecký oddíl. Ten stále vede, i když český reprezentant už dávno přešel pod křídla elitní Dukly Plzeň. Olympiáda je mezi černovickými střelci momentálně hlavním tématem debat. „Děti to hodně řeší, Petrovi píší povzbudivé smsky. Bavili jsme se o tom na posledním tréninku, chystají se závod sledovat s rodiči,“ pověděl otec a trenér.

Olympionika už několik let trénuje legenda Matthew Emmons, ale Petr Nymburský starší stále synovi radí, vede s ním debaty. Proto linka směrem Tokio je teď hodně horká. „Psal mi, že má dobrý pocit ze střelby vestoje i vleže. Trochu ladil systém vkleče,“ odtajnil.

Jako rodič pochopitelně se synem neřeší jen sportovní věci. „Mrzí ho, že se mohou pohybovat jen po olympijské vesnici a na svém sportovišti. Ale to je jediné, na co si postěžoval. Když byli před časem v Koreji, jedli nudle a měli hlad. Teď mi psal, že jídlo je výborné,“ prozradil.

Vybavení stojí statisíce

Petr Nymburský bude pro závod vybírat jednu ze svých dvou špičkových zbraní. Obě jsou švýcarské výroby s nerezovými hlavněmi. Cena jedné je zhruba 250 tisíc. Střelivo zvolil od anglické firmy ELEY, jeden výstřel vyjde na osm korun a padesát haléřů. Levnou položkou není ani střelecké oblečení. To je vyrobeno v Indii a mělo pořizovací hodnotu 75 tisíc korun.