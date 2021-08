Střelec Nymburský do finále olympijského klání neprošel. Skončil sedmnáctý

Potvrdil, že patří mezi dvacet nejlepších střelců na světě, ale přesto není spokojený. Malorážkář Petr Nymburský z Rytova u Černovic v třípolohovém závodě na olympijských hrách do finále neproklouzl. Skončil sedmnáctý. „Rozhodně s tím nejsem spokojen. Přál jsem si finálovou osmičku, i tréninky na to vypadaly. Bohužel jsem to tu nedokázal prodat," postěžoval si.

Petr Nymburský skončil v olympijském závodě sedmnáctý. | Foto: se souhlasem Petra Nymburského