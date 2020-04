Do Záboje se dostal díky svému kolegovi v práci. „S inženýrem Milanem Hostomským jsem v tehdejší Osevě, kam jsem nastoupil po vojně, seděl v jedné kanceláři. Občas jsme si samozřejmě zazpívali a on mi tehdy nabídl, abych se přidal k nim do Záboje. Byla to pro mě pocta, nabídka mě potěšila, rád jsem ji přijal,“ vypráví Antonín Blažek o svém vstupu do sboru.