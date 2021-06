Žehnání motorek museli Rebelové v čele s Petrem Černíkem odložit

Letos v září to bude přesně dvanáct let, co Petr Černík z Pelhřimova založil klub Rebelové Česko. Řeč je o motorkářském klubu, který má svou klubovnu v Kameni na Pelhřimovsku. „Klub vznikl 29. září 2009 jako spolek. Před šesti lety jsme byli schváleni jako takzvaný Kolečkový klub. Od té doby nosíme na vestě naše kulaté logo,“ informoval Petr Černík.

Předchozí 1 z 5 Další Petr Černík, zakladatel klubu Rebelové Česko, je milovníkem motorek od svého mládí.Zdroj: Se souhlasem Petra Černíka Za normálních okolností pořádá klub několik akcí pro motorkáře a veřejnost. „Pravidelně chystáme Motorkáři dětem, což je akce ve speciální škole v Černovicích, Výročku klubu, Mezinárodní den žen, taky děláme Mikuláše, Silvestr a Den dětí,“ vyjmenoval milovník motorek. Petr Černík, zakladatel klubu Rebelové Česko, je milovníkem motorek od svého mládí.Zdroj: Se souhlasem Petra Černíka Zmínění motorkáři ale uspořádali i několik dobročinných akcí. „Dělali jsme například charitativní akci pro nemocnici nebo pro nemocnou Nelinku,“ doplnil Petr Černík. Petr Černík, zakladatel klubu Rebelové Česko, je milovníkem motorek od svého mládí.Zdroj: Se souhlasem Petra Černíka Vzhledem k vládním nařízením souvisejícím s pandemií koronaviru museli motorkáři zrušit letošní Burácení – žehnání motorek v Pelhřimově. Jubilejní desátý ročník akce tak posunuli na příští rok. „Výročí jsme chystali ve velkém. Museli jsme ale zrušit spoustu věcí. Řekli jsme si proto, že to raději odložíme, než abychom to ošidili,“ přemítal vyznavač jedné stopy. Petr Černík, zakladatel klubu Rebelové Česko, je milovníkem motorek od svého mládí.Zdroj: Se souhlasem Petra Černíka Letos poprvé tak museli členové klubu Rebelové Česko hledat alternativu. Na sobotu 12. června tak připravili akci Country ride. „Jak už název napovídá, čeká nás vyjížďka Vysočinou a po návratu do Kamene se mohou příchozí těšit na soutěže, koně s povozem, jídlo, pití a mimo jiné i kapelu Medovej Jack - Crazy Country, která vystoupí večer,“ řekl motorkář Petr Černík. Petr Černík, zakladatel klubu Rebelové Česko, je milovníkem motorek od svého mládí.Zdroj: Se souhlasem Petra Černíka Každý pátek mohou do kámenské klubovny zavítat i zájemci z řad veřejnosti. „Na nic si nehrajeme, jsme kdo jsme. Respektujeme motorkářskou scénu a zákony stanovené Motorcycle Club (MC).“ To je heslo, kterým se rebelové pod hradem vyznačují.

