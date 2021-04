Zdroj: se souhlasem Michaely Bartoňové

I ve svém osobním životě se často setkávám s názorem, že si za to lidi můžou sami, že by všechny feťáky měli nechat zemřít, či by je někam zavřeli a podobně. Dříve jsem se snažila vše takovým lidem vysvětlovat, jak to funguje v mozku a tak dále, že si za to nikdo sám nemůže. Postupně jsem však zjistila, že některým lidem zkrátka něco vysvětlit nelze. Je těžké setkat se s takovým odsuzujícím člověkem pro pracovníka v adiktologii, natož pro samotné závislé osoby. Naštěstí mám skvělého manžela, který mé práci věří, rozumí jí a podporuje mě.