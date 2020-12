Zdroj: archiv Vojtěcha Šouly

Jmenuji se Vojtěch Šoula a věnuji se tolika věcem, že bych možná předčil i Pavla Dorotku, i když zatím neplánuji kandidaturu na prezidenta a nezakládám vlastní stranu, ale hlavně se nechci se chvástat hned na začátku. Nejvíce mě ovlivňuje to, že jsem student, spoluzakladatel Voka a člověk, co si užívá život. Nesnáším nudu a hloupost, proto dělám to všechno, co dělám – teď už by se to hodilo prozradit. Jsem fotograf, filmař, divadelník, performér, angažovaný občan a básník milující volný verš.