Taekwondo se dá dobře spojit s cestováním, libuje si Dominika Hronová

Už si nejsem jistá, zda to bylo loni či předloni. Tehdy jsme se s Ivetou Jiránkovou dostaly na turnaj Grand Prix do Tchaj-wanu. Reprezentační trenér s námi nemohl jet, takže ho zastoupil náš oddílový Petr Lacek. Užili jsme si to, zbyl čas i na výlety.

Zdroj: Archiv Dominiky Hronové