Foto 3: Myslím, že to je na Lokomotivě Brno. Tři roky jsem dělala technickou vedoucí dívčí reprezentace do třinácti let, byly jsme tam na soustředění.Zdroj: Deník/Kamil Vaněk

Myslím, že to je na Lokomotivě Brno. Tři roky jsem dělala technickou vedoucí dívčí reprezentace do třinácti let, byly jsme tam na soustředění.