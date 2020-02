Pětadvacetiletý kamenický sládek ručí za kvalitu piva od počátku výroby až do stočení do obalů. Proto musí kontrolovat všechny vstupy do pivovaru a technologické procesy. „Z tohoto pohledu musím uznat, že mám velké štěstí na tým kolegů, který tu se mnou pracuje a svoji práci dělá svědomitě a s maximálním odhodláním. Přesto ve výrobním procesu trávím většinu pracovní doby přímo na varně, kde vařím pivo,“ prozradil milovník zlatavého moku pocházející z Kladna.