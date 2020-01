Petr Žák je učitel, sbormistr, dirigent i regenschori

V poslední době zformoval ve škole Žákovský školní orchestr, velké Ž v názvu napovídá, že učitel ze „zušky“ nepostrádá smysl pro humor. V závěru loňského roku spojil toto školní těleso s pelhřimovským sborem Záboj, v němž působí už deset let. Před rokem zůstal v Záboji jediným sbormistrem, na vydařených vánočních koncertech v pelhřimovském kostele svatého Víta byl tak dirigentem a sbormistrem současně. „V Záboji byly do loňského roku dva sbory, mužský a smíšený. Protože ale ubylo zpěváků-mužů, máme v tuto chvíli jen smíšený sbor. Uvidíme, jaká bude budoucnost,“ přemítá Petr Žák. O nejbližší budoucnosti Žákovského školního orchestru, kde působí děti a mladí muzikanti od zhruba devíti do osmnácti let, ale leccos prozradit může. Těleso se pilně připravuje na letošní ročník ministerských interpretačních soutěží, kde budou letos opět soutěžit školní orchestry.