Otužování ve Stráži bylo peklo, tvrdí Valenta

Kdyby šel ve šlépejích svých předků, stal by se Adam Valenta cyklistou. Vybral si ale box. Dobře udělal, jeho zásluhou se letos do Pelhřimova stěhoval titul juniorského mistra republiky. „Nikomu se nelíbí, když dostává rány. Dělám všechno proto, abych jich dostával co nejméně,“ svěřil se po zisku titulu.

Předchozí 1 z 7 Další Zdroj: Deník / Kamil Vaněk To je pohár za týmový úspoěch. S Gaunerem jsme vyhráli republikový turnaj juniorů. Bojoval jsem v mé tradiční kategorii do pětasedmdesáti kilogramů. Zdroj: Deník / Kamil Vaněk Mám rád přírodu. S kamarádem jezdíme na chatu. Tu máme poblíž Zajíčkova. Zdroj: Deník / Kamil Vaněk Sparing s trenérem Martinem Borkem. Známe se necelé tři roky. Je to super chlap, máme skvělé vztahy. Zdroj: Deník / Kamil Vaněk To mi byly asi čtyři. Fotka vznikla u babičky s dědou. Zdroj: Deník / Kamil Vaněk V karanténě jsem hodně jezdil na kole. Většinou po lesích a polních cestách. Mám rád klid. Zdroj: Deník / Kamil Vaněk Otužování u rybníka Stráž. Kamarád to navrhl, tak jsme do toho šli. Ze začátku to bylo docela peklo. Zdroj: Deník / Kamil Vaněk V září jsem ještě stihl mezinárodní turnaj. Fotka je po vítězném zápase.