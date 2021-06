Na děti a mládež se občas zapomíná, říká Martin Lacina

Zástupce vedoucího nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč Martin Lacina je aktivní člověk. Sám říká, že si nedovede představit jediný den bez pohybu a ke sportu vede i děti, kteří do zařízení zavítají. Podpora a pomoc, kterou lidem od deseti do šestadvaceti let nabízí, má ale více podob. „Rodina je nejvíc, co v životě můžeme mít,“ je si jistý pracovník charity.

Předchozí 1 z 7 Další Zdroj: Deník/Martin Singr V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč, v rámci Oblastní charity Jihlava, pracuji od roku 2017. V té době jsem ještě studoval obor zdravotně-sociální pracovník na VŠPJ. Na internetu na mě náhodou vyskočil inzerát o tom, že v „nízkoprahu“ v Telči hledají posilu do svého pracovního týmu. Každá zkušenost dobrá, říkal jsem si a poslal životopis a motivační dopis. Vzdělání nedokončené, zkušenosti s pohovory minimální, proto jsem si dával jen minimální šance. O to větším překvapením pro mě bylo, když jsem byl na volné místo vybrán. Chvíli jsem o tom přemýšlel, protože mě to vždy táhlo spíše ke klientům se zdravotním či jiným typem postižení. Nakonec jsem však nabídku přijal a svého rozhodnutí rozhodně nelituji. Zdroj: Deník/Martin Singr Na práci v „nízkoprahu“ mě baví to, že je pestrá, žádný den není stejný. Naše činnost spočívá v tom, že se nejrůznějšími způsoby snažíme nabízet a poskytovat podporu a pomoc dětem a mladým lidem ve věku od 10 do 26 let. Mám dojem, že na skupinu dětí a mládeže se občas zapomíná a jejich životní obtíže se bagatelizují. Každý z nás si může vzpomenout na své mládí a pocity plynoucí z prvních nešťastných lásek, hádek s kamarády či rodiči. Právě vztahové záležitosti, trávení volného času či školní docházka patří mezi nejčastěji řešená témata. Bezpochyby nejdůležitějšími nástroji, které při kontaktu s našimi klienty užíváme, jsou rozhovor a aktivní naslouchání. K této formě individuální práce je určena naše kontaktní místnost viz foto. Zdroj: Deník/Martin Singr Vztahy mezi námi pracovníky a klienty jsou založeny na vzájemné důvěře. K jejímu navázání a následnému prohloubení, zdárně napomáhají nejrůznější volnočasové aktivity. Na každý měsíc připravujeme pestré programy plné aktivit. Pokud se některá z nich točí kolem sportu, na 99 procent bude v mojí režii. Sport totiž hraje v mém životě důležitou roli, nedokážu si představit jediný den bez pohybu. K aktivnímu trávení volného času se následně snažím směřovat i naše klienty. Zdroj: Deník/Martin Singr Kromě ambulantní formy služby poskytujeme našim klientům také formu terénní. V ní opouštíme naši novou zrekonstruovanou budovu a směřujeme za klienty do jejich přirozeného prostředí. Běžně se tak společně setkáváme například v zámeckém parku, před školami, na nádrží či na některém ze sportovišť. Poznat nás můžete jednoduše dle zeleného frisbee zavěšeného na batohu. Zdroj: Deník/Martin Singr Od letošního roku jsme se odhodlali k vydávání nového Občasníku, jehož cílem je informovat veřejnost v Telči a okolí o činnosti naší služby. Velmi nás těší, že se slavnostního křtu prvního čísla Občasníku ujal nově jmenovaný starosta města pan Vladimír Brtník. Celkově je pro nás velmi důležitá náklonnost představitelů města i dalších spolupracujících organizací jako Dětský domov, základní školy v Telči a Nové Říši či Místní akční skupina. Zdroj: Deník/Martin Singr Jeden z nejsilnějších zážitků v rámci práce pro Oblastní charitu Jihlava. V roce 2019 jsme se s našimi klienty zapojili do soutěže s názvem Srdce s láskou darované. V konkurenci dalších více než 100 zařízení jsme získali první místo v hlavní kategorii. Zvítězit se podařilo našim klientům s projektem, který zdůrazňoval význam přátelství bez ohledu na rasové či majetkové poměry. Vyhlášení výsledků v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, za účasti mnoha významných osobností, jsme si všichni náležitě užili. Zdroj: Deník/Martin Singr Práce v Oblastní charitě Jihlava mi dala mnoho. Díky ní jsem získal velké množství pracovních i životních zkušeností. To ale není vše. Na půdě OCHJ jsem poznal svou spřízněnou duši, milující přítelkyni a pečující matku o společnou ratolest. Když zašátrám v paměti, uvědomuji si, že velká část obtíží našich klientů vychází z nepřiznivé situace v jejich rodinách. Přitom mnohdy stačí jen málo, dvě uši a ochota naslouchat. Pamatujme na to, rodina je totiž nejvíc, co v životě můžeme mít.

