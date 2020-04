Mojmír Michal: Texty písní by harmonikář měl umět

Nějaký čas se Mojmír Michal věnoval i hře na klavír. „Nejdříve jsem hrál na klavír, a to asi do osmé třídy základní školy, ale hraní na koncertech mě příliš neoslovilo. Chtěl jsem zkusit nějaký nástroj, který bych si mohl vzít do společnosti, ať už k táboráku nebo do hospody. Akordeon mě začal lákat hlavně proto, že na něj příliš mnoho lidí nehraje,“ řekl.