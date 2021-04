Zdroj: Divadelní soubor Rynárec

Po čase začal navštěvovat tamní divadelní soubor. „Pak jsem se oženil, přestěhoval se do Rynárce a asi ještě pět let jsem dojížděl do Božejova. Tam to pak ale skončilo, tak jsme si udělali soubor v Rynárci,“ zavzpomínal Miroslav Kumžák.