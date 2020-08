Michaela Chábová chodí se svými psy rozdávat radost do domovů důchodců

Psi se mnou byli od vždy. Moje mamka by nejspíš řekla, že kdybych mohla, dotáhla bych k nám domů jakéhokoliv psa, který by vypadal, že je ztracený. Jednou jsem to dokonce zkusila. Logicky to neprošlo. (smích)

Zdroj: archiv Michaely Chábové