Martin Sýkora myslí pořád i na obyčejnou písničku

Byl i u toho, když se rodil cyklus muzejních vycházek pořádaných Muzeem Dr. Aleše Hrdličky, které patří mezi humpolecké městské kulturní organizace. „U té od vřesnické bramborárny přes chatovou osadu dolů k řece nikdy nemůže chybět jako zasvěcený průvodce. Když je pak takové putování a s ním spojený výklad nasměrován do říše ptáků, je Martin Sýkora doslova ve svém živlu a své ptačí příjmení si při výkladu doslova vychutnává. „Chatu postavil děda, díky němu jsem si to tady u Želivky už od mala zamiloval, už jako kluka mě to sem táhlo,“ dodává Martin Sýkora.