Zdroj: se souhlasem Veroinky Hink

Měla pravdu. Teď už můžu říct, že se mi to podařilo. Hned po škole jsem začala pracovat v oboru. Ani jsem si neudělala poslední prázdniny. Nastoupila jsem do firmy v Jihlavě, kde mě hodili do vody a řekli plav. Vše jsem se musela naučit od začátku. Hrozně mě to chytlo a začalo bavit. V práci jsem někdy strávila i dvanáct hodin denně. Mám tak už desetiletou praxi a bohaté zkušenosti.