Zdroj: DENÍK/Martin Singr

Kvůli letošním opatřením jsme do poslední chvíle nevěděli, jak to bude se zpěvem na půlnoční mši (od října jsem tajně doufal a věřil, že to nedopadne jako v půlnočním království) a vše jsme se dozvěděli, myslím, jen týden dopředu. Bylo to náročné. Pro mě bylo asi nejhorší, že jsem mohl oslovit jen pět lidí z našeho sboru, naštěstí jsem to udělal. Všechny, které jsem oslovil, mi na to kývli s radostí. Já jim věřil a myslím, že se nám to povedlo. Nějaká chybka tam byla, ale s tím já počítám vždycky, nejsme neomylní, jsme amatéři a děláme to rádi. Se zpěváky jsme se sešli jen dvakrát, ale na dvě, možná dvě a půl hodiny. Cvičili jsme i na nástroje, čemuž jsme také věnovali dvě zkoušky. To vše během týdne před Vánoci. Lidé říkali, že se jim to líbilo, byli rádi, že po dlouhé době opět slyšeli v kostele zpěv, a my jsme byli rádi, že jsme mohli zkrášlit vánoční bohoslužby.

Když jsem byl osloven zrovna v tuto dobu, tak bych rád všem závěrem popřál mnoho dobrého do nového roku, pevné zdraví, hodně úsměvu, optimismu, radosti ze života a hlavně lásky, kterou potřebujeme všichni dostávat, ale i dávat.