V květnu to bude pět let, co Karel Havlín složil zkoušku z myslivosti. „V kurzu myslivosti musí člověk projít celkem sedmi okruhy. Jedná se o mysliveckou etiku, myslivost a legislativu, mysliveckou zoologii, péči o zvěř a její chov, mysliveckou kynologii a nemoci zvěří, lovecké zbraně a střelivo a lov zvěře,“ vyjmenoval Havlín, čím vším v rámci kurzu prošel.