Sedmaosmdesátiletý milovník fotografie má na svém kontě deset výstav. Také je autorem knihy fotografií Kamenice nad lipou včera a dnes a spoluautorem knihy Kamenické obrázky. „Tři výstavy jsem měl ve výstavní síni kamenického muzea na zámku, čtyři v kamenické knihovně a tři další v Městské knihovně v Pelhřimově,“ vyjmenoval umělec.

Aktuálně má připravenou výstavu nazvanou Zima v Kamenici, která měla být k vidění již v loňském roce ve výstavní síni kamenického muzea. Covid tomu však zabránil. „Výstavu jsem přesunul na letošní Vánoce,“ poznamenal Hošek.

Míla Hošek fotografuje snad celý život. „Moje začátky s fotografováním se datují již do dětských let. Měl jsem to štěstí, že jsem vyrůstal v rodině, kde tatínek fotografoval. Tenkrát měl fotoaparát málokdo a fotky si museli lidé doma dělat sami. Fotilo se na větší formát negativu a fotky se jen kopírovaly. Když jsem to doma viděl, chtěl jsem to zkoušet také. A tatínek mi to umožnil,“ zavzpomínal na své začátky.

Nejraději fotí přírodu a Kamenici nad Lipou. Nejčastějším objektem jeho fotografií je kamenický zámek.

Míla Hošek vystudoval Odbornou školu jemné mechaniky v Trhových Svinech a Vyšší průmyslovou školu strojní v Písku. Fotografování se věnoval i na škole a nezanevřel na něj ani při zaměstnání. Těch vystřídal několik. Nejdéle ale pracovat v kamenickém Tylexu, kde připravoval programy pro vyšívací automaty.

Fotografování šlo s Mílou Hoškem i do důchodu. „Patnáct let jsem se staral o kamenický zpravodaj, kde fotografování bylo velkou součástí mé práce. Fotil jsem také do městské kroniky,“ dodal Hošek.

I v současné době se zmíněný kamenický rodák do tvorby zpravodaje zapojuje. „Každý měsíc je na titulní stránce kamenického zpravodaje celostránková fotografie některé mojí fotky s tématikou Kamenice,“ usmál se čtyřnásobný dědeček a dvojnásobný pradědeček.