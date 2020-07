Jumping je pro každého, kdo se chce vyblbnout a nebýt v tom sám, říká Radka

„Jumping je hodně založený na hudbě. Když je dobrá písnička, tak i lidé dají do cvičení více energie. A o energii to je asi nejvíce. Myslím si, že dobrý lektor by měl rozdávat energii, kam se podívá. Přesto já tu svou čerpám právě z těch lidí, kteří ke mně chodí na hodiny. Na každou hodinu se vždy připravím. Udělám si nový playlist z písniček, které mě baví, a když to baví mě, baví to i ostatní, a to je ten můj motor,“ popsala Radka Jelínková, na čem je cvičení Jumping Fitness založené.

Zdroj: Deník / Redakce