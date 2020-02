Ivo Poláček, člen kapely Sukulent, žije hudbou

Ivo Poláček, který je členem kapely Sukulent z Kamenice nad Lipou, se věnuje hudbě v podstatě od první třídy, kdy se na základní umělecké škole učil hrát na piáno. „Hudbě jsem ale opravdu propadl až na střední. To nám jednou donesl kamarád k ohýnku ukázat malý tibetský buben, co dostal k narozeninám, a my jsme bušením do něj strávili snad deset hodin,“ zavzpomínal Ivo Poláček.