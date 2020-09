Zdroj: archiv Zdeňka Stejskala

„V divadle jsem díky představení Splašené nůžky pochopil, že divák je opravdu regulérní partner na jevišti, i když sedí v hledišti. Díky roli poručíka Rosického jsem se naučil mnohem lépe komunikovat s publikem. A hlavně vnímat ho, protože každé reaguje jinak a pokaždé homogenně. Tato fotka je z děkovačky při překonání rekordu Horáckého divadla. Od otevření nové budovy HDJ měla největší počet odehraných představení hra Do naha!, celkem šedesát dva. A my to spolu s diváky ten den překonali. Nyní máme šedesát devět odehraných představení a moc by mě mrzelo, kdybychom kvůli koronaviru nepřekonali i tu magickou sedmdesátku. Nemáme sice k dispozici kompletní data ze všech inscenací od roku 1940 do otevření nové budovy v roce 1995, ale troufnu si odhadnout, že by Splašené nůžky klidně mohly být hrou, která má nejvíce repríz v celé historii Horáckého divadla Jihlava.

Splašené nůžky jsou zvláštní interakcí, kdy diváci přímo vstupují do děje. Na začátku se stane vražda a všichni podezřelí jsou na jevišti. Spolu s publikem provádíme rekonstrukci děje a po pauze mají diváci možnost svými dotazy usvědčit případného hlavního podezřelého z této vraždy. Na konci diváci odhlasují, kdo je podle nich vrah. Úžasné na tom je, že na každého vraha máme jinou koncovku, takže to skončí přesně tak, jak určí sami diváci. Představení je pořádná jízda a všichni si ho řádně užíváme. Je to opravdu svátek, když můžeme Splašené nůžky hrát. Takové představení se už asi nikdy opakovat nebude, a já bych všem mým kolegům hrozně přál, aby si mohli mojí postavu zahrát. Aby taky mohli pochopit a pocítit na vlastní kůži, kdo je to divák a jak reaguje. Když jdu na jeviště dnes, už diváka vnímám jinak, než dříve.“