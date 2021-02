Historička, kurátorka, knihovnice a kronikářka Miroslava Kvášová pracuje již pětatřicet let v Muzeu Vysočiny v Pelhřimově.Zdroj: archiv Miroslavy Kvášové

K psaní kroniky využívá Miroslava Kvášová i své zkušenosti z Muzea Vysočiny v Pelhřimově, kde pracuje již pětatřicet let. „Práce s prameny, jejich hodnocení a využití je základ práce historika. Musíte si ověřit pravdivost, důležitost, využitelnost pro danou situaci, a naprosto stejné je to i se zápisem do kroniky. Musí mít určitou strukturu, řád a vypovídací hodnotu,“ vysvětlila odbornice.