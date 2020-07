K tvorbě dobrot ji to ale táhlo už dřív. „Už od patnácti jsem se snažila vždycky něco ukuchtit nebo upéct. Bavilo mě to, ale pečení se u mě proměnilo ve vášeň nejspíš po založení mé facebookové stránky Cakes by Naty. Měla jsem z toho ohromnou radost, že jsem se k tomu odhodlala a ještě větší, když se přes ni ozval první zákazník. A řekla jsem si, že to je to, co bych jednou v životě chtěla dělat,“ řekla mladá pekařka.

Zdroj: archiv Natálie Tetivové