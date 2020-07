Dneska už spím klidně, říká bývalý sportovní funkcionář Pavel Mazánek

Tajemníkem jsem byl celých 14 let. Myslím si, že dřív to bylo mnohem snadnější než dneska. Dneska je to všechno o penězích, hlavně dotacích a paragrafech. Nejdřív musíte shánět dotace, pak se postarat aby se včas a řádně vyčerpaly. A nakonec se modlit, aby to bylo všechno v pořádku, aby ty desátky kolonek byly vyplněné správně , protože jinak máte problém. No a k tomu si připočítejte, že Tělovýchovná jednota Jiskra má 1536 členů, desítky oddílů… a těm oddílům postupně chybějí trenéři, protože dělat něco zadarmo v době volna na to už lidi nemají čas ani chuť.

Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni