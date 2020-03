Daniel Truhlář vyrábí patnáct let dřevěné loutky

Do světa se ale dostávají i jeho řezbářské dovednosti a zkušenosti. V pražském ateliéru pořádá v posledních letech řezbářské workshopy, kde učí vyřezávat loutky zájemce hlavně ze zahraničí. „Měl jsem tam i jednoho Čecha, ale spíš přicházejí zájemci ze zahraničí. Třeba nedávno dvě výtvarnice, matka s dcerou, z Irska. Ty byly opravdu šikovné a talentované,“ poukazuje Daniel Truhlář na další svoji aktivitu, k níž se za patnáct let s loutkami propracoval. „Vyřezávat dokáže každý, není to tak složité, jak to na první pohled vypadá,“ dodává muž z pacovské řezbářské dílny, který se svými osobitými loutkami rozdává radost po celém světě už patnáct let.