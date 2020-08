V oblasti balancingu se navíc snaží v rámci svých workshopů o osvětu. „Ochránci přírody to nemají rádi. Lidi totiž staví kameny dost bezhlavě a nepřemýšlí o tom. My jsme si ale určili pravidla, kterých se držíme a snažíme se co nejméně zasahovat do přírody,“ doplnil Koudelka.

Zdroj: archiv Ondřeje Koudelky