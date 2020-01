Počátkem léta 2018 kluci od Pelhřimova do cíle republikového mistrovství nedorazili a z jihu Itálie se vraceli do Prahy letadlem. Zdeněk Lžičař ale už v tuto chvíli věděl, že pojede znovu. „Moc mě to cestování bavilo, vůbec jsem nepochyboval, že autostopem po Evropě budu jezdit dál,“ říká dnes osmadvacetiletý Zdeněk.