Autokros je hodně drahý sport, spoustu věcí si musíme udělat sami. Koupit takový speciál by stálo asi dva a půl milionu korun. To je pro nás nereálná cifra, takže to znamená stovky a stovky hodin práce v dílně. Tohle auto jsme postavili s týmem a s pomocí firmy Renova.

Zdroj: archiv Jiřího Šarouna