Aby se mohla Vlaďka Brávková odněkud vracet, musí nejdřív někam odjet

Několik let působila v regionálním rozhlase, díky tomu patří mezi ty, kdo ví, co novináři potřebují a oceňují. To se jí hodilo, když pracovala pro změnu jako koordinátorka dobrovolníků v neziskovém sektoru. Už více než patnáct let ji to táhne do světa, na cesty. Pobývala na Balkáně i ve Skandinávii, rok strávila na Novém Zélandu, pak zase pro změnu žila a pracovala na Slovensku.