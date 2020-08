Složitá a nejistá situace přivedla herce Horáckého divadla Jihlava letos o prázdninách do netradičních prostor. V ZOO hráli Knihu džunglí, na hradě Kámen diváci viděli Utrpení mladého Werthera a na Roštejně Osudy dobrého vojáka Švejka. „Lidé měli strach chodit do divadla, ale venku jsme se s těmito obavami nesetkali,“ zhodnotil ředitel divadla Ondrej Remiáš.

Divácký zájem ho těší – v zoologické zahradě bylo permanentně vyprodáno, i na hradě Kámen byl o divadlo zájem. „Tito diváci by za běžné situace do našeho divadla nepřišli, ať už to bylo na Hradě Kámen nebo v zoologické zahradě. Často to byli turisté, kteří byli na Vysočině na dovolené,“ vysvětlil ředitel.

Horší to už bylo s počasím, které si člověk nevybírá. Déšť umožnil odehrát na Roštejně jen jedno představení a v té souvislosti Remiáš ocenil obětavou práci svých kolegů, kteří několikrát připravili prostory pro herce v podstatě zbytečně. Jinak ale pršelo jen jednou v ZOO a to bylo vše.

Není divu, že by Horácké divadlo Jihlava rádo minimálně v zoologické zahradě hrálo divadlo i v příštím roce.