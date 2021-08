Klip k písni s názvem Takhle chutná léto je v podstatě jedna velká party u vody. „Chtěli jsme ho pojmout jako kamarádskou oslavu a přiblížit tak atmosféru, kterou si umí představit každý z nás,“ popisuje baskytarista Karel Savec Slunečko.

„S kapelou se nám moc nelíbilo, jak má většina letních songů kýčovité náměty s drahými auty a věcmi, které se na normálních ‚obyčejných‘ večírcích prostě nevyskytují. Chtěli jsme se prostě co nejvíce přiblížit realitě,“ vysvětluje Slunečko.

Na samém začátku nápadu na nový klip stálo loňské natáčení nové Marvelovky v čele s hlavním hrdinou Chrisem Evansem alias Captainem Americou v Praze. „Jelikož jsem o tomto natáčení slyšel a viděl jsem ho pak ve zprávách, tak jsem si řekl, že Chrisovi napíšu na Instagramu, zda by neměl čas natočit krátkou scénku do našeho připravovaného letního klipu,“ vzpomíná Slunečko.

Jedním dechem však dodává, že tomuto počinu věřil jen pramálo. „Nicméně byla by to neskutečná pecka, kdyby to vyšlo,“ usmívá se šestadvacetiletý hudebník.

Chris Evans se nakonec skutečně neozval, nicméně podařilo se za něj najít náhradu. „To bylo v době, kdy se kvůli covidu nikam nesmělo. Seděl jsem doma, hrál se sousedy společenské hry a zrovna nám u toho hrála písnička Kuby Děkana, která se mi moc líbila. Zkusil jsem přes Instagram napsat i jemu a - světe, div se - ono to klaplo,“ vypráví mladík s přezdívkou Savec.

Jak vzápětí dodává, tak trochu se mu splnil i jeho původní plán. „Kuba je skvělý zpěvák a moc fajn člověk se srdcem na pravém místě. A vlastně je takový náš Captain America, protože nás opravdu zachránil,“ vyzdvihuje Slunečko. „Zaujmout rádio, televizi, časopis nebo jiná média je totiž opravdu těžké,“ přiznává.

Píseň Takhle chutná léto je pro mladou kapelu důležitým milníkem. „Je to první song, ve kterém nám někdo hostoval, a od předchozích písniček je to docela skok. Navíc klip k ní nám dal poměrně zabrat. Nicméně jsem na to pyšnej a doufám, že to za to stálo a že se bude fanouškům líbit,“ svěřuje se baskytarista.

Novinkou však plány kapely nekončí. „Postupně připravujeme materiál na celé album. Za ty roky, co hrajeme, se naše cesta odklonila na vydávání singlů, ale je třeba už si dopřát pořádné plnohodnotné album. Písničky, které na něm budou, už jsou vyspělejší a stejně jako my stárneme, tak se budou týkat nových témat a řekl bych, že budou více propracované,“ slibuje na závěr člen Brutální Jahody.