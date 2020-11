Těmito slovy se loučí lidé s Jaromírem Vytopilem, který byl nejstarším a nejdéle působícím knihkupcem v republice. Zemřel v třiaosmdesáti letech. „Jaromír Vytopil, který se narodil 24. září 1937, vstoupil na dráhu knihkupce v době, kdy mu bylo patnáct let a jeden měsíc, tedy 24. října 1952,“ řekl Miroslav Marek z Agentury Dobrý den Pelhřimov, která vášnivého knihkupce zapsala do České knihy rekordů.

Známý a oblíbený pelhřimovský knihkupec zemřel v pondělí 9. listopadu s onemocněním Covid-19 v Nemocnici Pelhřimov, kam byl převezen ve vážném stavu. „Tátu i mámu v knihkupectví někdo nakazil covidem. Maminka se z toho dostala rychle, táta ne,“ řekl syn knihkupce Jan Vytopil.

Ve svém knihkupectví v pelhřimovské Poděbradově ulici působil Jaromír Vytopil osmadvacet let. „Vytopilovo knihkupectví bylo celým jeho životem. Táta vždycky říkal, že chce aby ho z jeho obchodu jednoho dne vynesli. To se mu splnilo. Jel až do konce, důchod odmítal,“ přemítal Jan Vytopil.

Svůj smutek vyjádřilo nejen na facebookové stránce Vytopilovo knihkupectví přes šest set lidí, kteří připojili i vzpomínku na Jaromíra Vytopila. „Upřímnou soustrast. Ještě před zavřením obchodu jsem pana Vytopila zdravila. Byl plný elánu, síly a dobré nálady. Jdu zapálit svíčku na poslední cestu, ať mu svítí,“ napsala pod oznámení o knihkupcově úmrtí Jana Heuschneider.

Pro první knihu

„Pan Vytopil mi prodal mou první knihu, kterou jsem si vybrala a koupila za našetřené penízky,“ přidala se Markéta Hrádková.

Knihkupcem byl Jaromír Vytopil přes osmašedesát let. „Když jsem byl malej a měl jsem si za pěkné vysvědčení vybrat nějakou knížku, šli jsme k panu Vytopilovi, když jsem prvně v životě šel sám kupovat vánoční dárek, šel jsem k panu Vytopilovi, když jsem dělal na domě dětí okresní kola soutěží, dával jsem dětem ceny od pana Vytopila, když jsme dělali Putimovskou lávku, dával nám pan Vytopil knížky do tomboly,“ zavzpomínal Miroslav Marek.

Před knihkupectvím u pelhřimovského náměstí vzniklo pietní místo, kde lidé zapalují svíčky a pokládají květiny. „Všichni knihovníci zapalují svíci. Sbohem pane Vytopile. Kousek vás nám zůstane v knihách a v nás. A ve vzpomínkách mnoha malých čtenářů zůstanete navždy zapsán jako nezapomenutelný pan král, který je rok co rok s nadšením pasoval na rytíře Řádu čtenářského,“ stojí na facebookové stránce Městské knihovny v Pelhřimově.

Nakupovat knihy v Poděbradově ulici snad budou moci lidé i nadále. „Budeme hledat zájemce o knihkupectví tak, aby se tradice, kterou táta založil, v tom místě udržela,“ sdělil Jan Vytopil.