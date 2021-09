/FOTO, VIDEO/ Zkouším žít, Za oponou, Múza nebo třeba Zrcadla. To je jen část hitů kapely z Vysočiny, která si říká Poetika a která dnes zahrála v pelhřimovských městských Sadech.

Vystoupení kapely Poetika v Pelhřimově. | Video: Deník/Jana Kudrhaltová

„Bylo to úplně jiné než všechny naše koncerty v posledních dvou měsících. Shodou okolností jsem včera jedné holčině říkal, že kam přijedeme, tam je úplně narváno a je to skvělé. A dneska jsme byli v parku, úplně narváno tady nebylo, ale i tak to bylo skvělé,“ hodnotí rapper Eduard Rovenský.