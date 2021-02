Je sobota odpoledne a počasí, že by ani psa nevyhnal. Na zámeckém nádvoří v Třebíči se prohání meluzína a sem tam poletují drobné sněhové vločky. Mrazivý vzduch zalézá pod kabáty a štípe do tváří. Přesto se najde pár odvážlivců, kteří opustili teplo svých domovů a alespoň na chvíli vyrazili ven.

Výstava plakátů propagující zdravý životní styl v Muzejním výdejním okýnku v Třebíči. Protialkoholní plakát z druhé poloviny 40. let.Zdroj: Muzeum Vysočiny Třebíč

Právě na tyto odvážné čeká na nádvoří malé překvapení. Znovu spuštěné muzejní výdejní okýnko. „Plakáty jdou zatím vidět jen trošku, až sem vrátí stupínek a pořádně je nastíní, určitě to bude super. Dneska jsme aspoň v rychlosti koukli na tu plakátovací plochu. Jen škoda, že části jsou potrhané, těžko říct, jestli to udělal nějaký vandal, nebo je to počasím,“ zamýšlel se Karel Urbánek.

A nejen to. Nově kulturu za oknem doplňuje také vybudovaná plakátovací plocha. „Do výdejního okýnka jsme několikrát zavítali už před Vánocemi. Moc se nám ten nápad líbil a dětem se líbilo sbírat samolepky a vyplňovat pracovní listy. Během února se sem určitě ještě vrátíme,“ komentovala Eva Smrčková zatímco si prohlížela částečně polepenou plakátnici.

Volební kampaň, karneval i zemědělství

Výdejní okýnko se lidem zalíbilo už na konci loňského roku. „Znovu jsme je otevřeli právě na základě pozitivní reakce lidí. Tentokrát jsme je zaměřili na sbírku plakátů. Na první únorový týden nabízíme menu: plakáty protialkoholní, proticigaretové, plakáty vybízející ke zdravému životnímu stylu,“ lákala Eva Novotná z Muzea Vysočina v Třebíči.

Připravené mají i další témata. „Lidem ukážeme i plakáty zaměřené na politické strany a jejich volební kampaň napříč historií našeho státu. Dále uvidí i takové, které zvou na karneval, maškarní nebo šibřinky a chybět nebudou ani plakáty ze zemědělské oblasti,“ plánovala Novotná.

Tématické výstavky jsou k vidění vždy týden od pondělí do neděle. Nasvícené budou každý den od devíti do dvaceti hodin.