Vyberte si film. V Pelhřimově chystají stoleté oslavy slavného rodáka Lipského

Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Tři chlapi na cestách. Šest medvědů s cibulkou. Ženy v ofsajdu a Tři chlapi v chalupě. To je pět filmů s pelhřimovským hercem a rodákem Lubomírem Lipským, ze kterých mohou lidé v Pelhřimově vybírat až do konce března. Film, který získá největší počet hlasů, organizátoři promítnou na výročí sta let od narození herce v pelhřimovském kině Vesmír. Slavné datum připadá na středu 19. dubna 2023.

Lubomír Lipský | Foto: Deník/Martin Divíšek