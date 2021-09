Pět měsíců. Tak dlouho si museli fanoušci počkat na očekávané vystoupení nestárnoucí Heleny Vondráčkové v Pelhřimově. Kvůli covidovým omezením. Odložený koncert rozezní sál pelhřimovského kulturního domu Máj tento pátek.

Zpěvačka Helena Vondráčková. | Foto: Lenka Hatašová

Pořadatelé hlásí téměř vyprodáno. „Na Helenku půjdeme s dcerou hned dvakrát. Moc se těšíme jak do Pelhřimova, tak i v říjnu do Jihlavy. To kdyby nastala taková situace jako na jaře a my ji nakonec neslyšely zpívat vůbec,“ uvedla Jana Koutecká z Čížkova u Pelhřimova.