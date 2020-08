„Každý pracovník muzea má nějaké svoje výzkumné téma. Já jsem mapovala veřejné umění, které vzniklo v Pelhřimově, a narazila jsem přitom na jméno Jiřího Krause,“ zavzpomínala Trnková na počátky nápadu na natočení filmu. „Pan Kraus je nesmírně inspirativní člověk plný energie. Zároveň má i velmi zajímavý život, byl třeba politickým vězněm, a letos oslaví devadesátiny,“ dodala.

Řekla si proto, že o něm a jeho přínosu pro Pelhřimov napíše článek do vlastivědného sborníku. „Ten ale nečtou všichni, takže jsem se domluvila s pár studenty místního gymnázia, že vytvoříme studentský film. Osobně mám toto médium strašně ráda, ale sama bych to asi nedokázala. Musí mi to někdo natočit a nastříhat,“ přiznala Trnková.

Kamery a střihu se ujala Valerie Vítů a textů a zvuku Kryštof Kutílek. Zatím za sebou mají jeden natáčecí den. „Jsme na samém začátku, ale je to na dobré cestě. Mám z toho dobrý pocit,“ svěřila se Valerie, která už má se studentským dokumentem zkušenost.

Shání videa od lidí

Snímek ale chtějí povznést ještě výš. „Shodli jsme se, že by bylo dobré, aby se v něm prolnuly historické záběry s těmi současnými, aby lidé viděli případnou změnu,“ komentovala Valerie.

Právě proto se rozhodli oslovit veřejnost. „Sháníme videozáznamy za posledních padesát let. Krausova část sídliště byla postavená na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Takže kdyby měl někdo videa ze stavby nebo třeba hrající si děti a v pozadí stěnu s ptáčky, bylo by to dokonalé. Je ale úplně jedno, co zachycují. Budeme rádi za cokoliv,“ vyzvala Trnková.

Zájemci, kteří se chtějí na filmu podílet, ji tak mohou kontaktovat buď na e-mailu z.trnkova@muzeumpe.cz nebo telefonním čísle 565 232 184. „Případně za námi mohou přijít přímo do muzea,“ doplnila Trnková.

Pokud vše klapne, hotové dílko budou moci zájemci zhlédnout už koncem roku. „Jestli se nám ho podaří dokončit do konce srpna, tak bychom se rádi přihlásili na Festival muzejních filmů. Pak bychom určitě udělali i nějaké promítání v Pelhřimově. Říkala jsem si, že hezký by byl třeba amfiteátr základní školy na Pražské,“ přemítala Trnková a dodala, že později by mohlo být dostupné i na YouTube.